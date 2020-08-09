أسواق الأسهم الإماراتية تفقد أكثر من 6 مليارات درهم بجلسة الأحد

2020/08/09 | 18:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تكبدت أسواق المال الإماراتية خلال تعاملات جلسة مستهل الأسبوع الحالي الموافق اليوم الأحد، قيمة 6.3 مليارات درهم (1.72 مليار دولار)، تزامنا مع تأثير الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على توجهات المستثمرين رغم ظهور محفزات إيجابية محلية أبرزها مبادرة المركزي التي تشجع القطاع البنكي على دعم المزيد من الشركات المتضررة من تداعيات كورونا.[…]

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