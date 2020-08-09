كورونا في الرصافة ..الاصابات وحالات الشفاء يعودان لـ”التقارب” ضمن الموقف اليومي

2020/08/09 | 18:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد أعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، الأحد، التوزيع الجغرافي للإصابات الـ287، المسجلة اليوم بفيروس كورونا المستجد، بينها 80 اصابة سجلت خلال الرصد الوبائي لقطاعات الصحية و338 حالة شفاء.وقال مدير عام الدائرة، عبدالغني الساعدي، في بيان إن “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة في بغداد سجلت اليوم 287 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة […]

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