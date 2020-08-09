الياسري :اكتشاف بئر نفطي كبير في منخفض بحر النجف

2020/08/09 | 18:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري ان المسوحات الاولية لمنطقة الرهبان تشير الى وجود بئر نفطي كبير بمنطقة الرهبان في منخفض بحر النجف .وقال الياسري انه سيتم وضع خيمة كبيرة للمختصين والباحثين في المنطقة لاكمال المسوحات مبينا انه سيزور العاصمة بغداد ويلتقي وزير النفط لمناقشة الموضوع وتطوير الاستكشاف ليكون رافدا اقتصاديا للنجف […]

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