مجلس الوزراء يخصص مساحة في جلسته المقبلة لمناقشة واقع ذي قار

2020/08/09 | 18:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تخصيص مساحة في جلسة المجلس المقبلة لمناقشة الواقع الصحي والخدمي في محافظة ذي قار.

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