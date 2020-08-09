محافظ النجف: اكتشاف بئر نفطية كبيرة بمنطقة الرهبان

2020/08/09 | 18:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ النجف الأشرف، لؤي الياسري، اليوم الأحد، اكتشاف بئر نفطية كبيرة بمنطقة الرهبان في منخفض بحر النجف.

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