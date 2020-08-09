صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي لـ 287 اصابة جديدة بكورونا سُجلت اليوم


صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي لـ 287 اصابة جديدة بكورونا سُجلت اليوم
2020/08/09 | 18:38 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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