الاستخبارات : اعتقال عصابة تمتهن الاتجار بالأعضاء البشرية في بغداد

2020/08/09 | 18:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلنت وكالة الاستخبارات ، عن اعتقال عصابة مكونة من ستة متهمين ، (ثلاثة منهم نساء) تمتهن عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية في بغداد.وقالت الاستخبارات في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاحد ، إنه “من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير المصادر، القت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على عصابة مكونة […]

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