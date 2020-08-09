2020/08/09 | 18:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ: إخلاء مواد شديدة الخطورة من مطار بغداد الدولي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ: إخلاء مواد شديدة الخطورة من مطار بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ: إخلاء مواد شديدة الخطورة من مطار بغداد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).