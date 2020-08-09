نائب لبناني يعلن استقالته من البرلمان

2020/08/09 | 18:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن النائب ميشال معوض أعلن استقالته من البرلمان اللبناني، عقب الانفجار الذي هز مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي وأسفر عن أكثر من 150 قتيلا وآلاف الجرحى.وكان وزيرا البيئة والتنمية الإدارية اللبناني دميانوس قطار والاعلام منال عبد الصمد ، اعلنا، اليوم الأحد، استقالتهما من الحكومة اللبنانية التي يرأسها حسان دياب.وتأتي هذه …

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