تحديات الانتخابات المبكرة…رؤية من الداخل

2020/08/09 | 18:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.حسين الاسدي… تواجه الانتخابات العراقية المبكرة تحديات حقيقية تتمثل بأربعة اشكال من القوانين هي كالاتي: 1-قانون الانتخابات.2-قانون اكمال نصاب المحكمة الاتحادية.3-قانون الأحزاب.4-قانون موازنة الانتخابات.ولقد عالجنا في مقالات سابقة موضوعة الانتخابات – حل مجلس النواب ليس من صلاحيات السلطة التنفيذية…توضيح دستوري، الديمقراطية في العراق…وخطر الحلقة المفرغة…رؤية قانونية، انتخابات عراقية […]

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