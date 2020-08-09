لجنة تعديل الدستور : لم نجتمع أو نناقش أي فقرة منذ عدة شهور

2020/08/09 | 18:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- كشفت لجنة تعديل الدستور، اليوم الاحد، انها لم تجتمع أو تناقش أي فقرة منذ عدة شهور، على الرغم من أن أحد أهم مطالب المتظاهرين هو تعديل فقرات معينة بالدستور.وقال عضو اللجنة النائب يونادم كنا في تصريح صحفي ، إن “لجنة تعديل الدستور النيابية لم تجمتع منذ عدة اشهر واغلب الاعضاء لم يناقشوا […]

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