قانوني يبين إيجابية الدوائر الانتخابية المتعددة

2020/08/09 | 18:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بين الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، الايجابية القانونية من اجراء الانتخابات وفق الية الدوائر الانتخابية المتعددة.وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/، انه “جاء في المادة ٤٩ من الدستور العراقي ان كل نائب يمثل ١٠٠ الف نسمة ومن منطلق التمثيل الحقيقي للشعب بأكمله ان يكون النائب ممثل لهؤلاء ال١٠٠ الف من أبناء منطقته […]

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