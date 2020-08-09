المنافذ الحدودية: انجاز 95٪ من منفذ عرعر الحدودي مع السعودية

2020/08/09 | 18:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد مدير عام المنافذ الحدودية عمر الوائلي، إن مشروع بناء منفذ جديدة عرعر العراقي الممول من قبل المملكة العربية السعودية ما زال قيد الإنجاز وقد بلغت نسبة إنجازه ٩٥٪ للجانب التجاري و٨٥٪ لجانب المسافرين أي الركاب.





وعن موعد افتتاح المنفذ قال: هذا ما تحدده الجهات العليا وسوف يستخدم للتبادل التجاري وعبور المسافرين وخاصة حجاج ومعتمري بيت الله الحرام.





كما قال الوائلي توقفت الشركة عن العمل قبل فترة بطلب من المملكة العربية السعودية بسبب جائحة كورونا وستباشر الشركة أعمالها لإكمال المشروع خلال الأيام القليلة القادمة، وأضاف، أن هيئة المنافذ الحدودية قد شكلت عدة فرق فنية وهندسية لمتابعة إنجاز المشروع وتتم متابعة ذلك من خلال الاجتماعات المشتركة بين الجانبين عن طريق الدائرة التلفزيونية والزيارات الميدانية.



وقال في ختام حديثه المنفذ متكامل من حيث تواجد الدوائر العاملة وتأمين الطرق الواصلة بين المنفذ ومركز محافظتي الانبار وكربلاء.

وكان مجلس التنسيق السعودي العراقي ناقش في الرياض أخيرا في أعمال دورته الثالثة مدى جاهزية المنفذ الحدودي «جديدة عرعر» تمهيداً لافتتاحه، بعد التحقق من توفير جميع المتطلبات اللازمة لذلك، مع تأكيد الجانبين على الرغبة الجادة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتعزيز سبل التعاون في المجالات كافة، بما يخدم تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.

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