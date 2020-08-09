ماذا يفعل وزير الدفاع التركي على الحدود مع العراق؟

2020/08/09 | 19:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأحد، الوحدات العسكرية التركية المنتشرة على الحدود مع العراق....

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