انفجار عبوة ناسفة برتل للتحالف الدولي في ذي قار

2020/08/09 | 19:09 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسفر التفجير عن اضرار مادية فقط - الصورة ارشيفية

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