هيئة المنافذ تعلن إخلاء مواد شديدة الخطورة من مطار بغداد الدولي

2020/08/09 | 19:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت هيأت المنافذ الحدودية، إخلاء مواد شديدة الخطورة من مطار بغداد الدولي.وقالت الهيئة، في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “تم مفاتحة مركز العمليات الوطني للايعاز إلى مفرزة مديرية الهندسة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع لغرض توفير الكوادر والاليات اللازمة لنقل مواد شديدة الخطورة بشكل آمن من قسم الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي”.وأضافت، […]

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