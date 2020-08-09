نائب: 3 منافذ حدودية مع سوريا غير خاضعة لسيطرة الدولة بشكل مطلق

2020/08/09 | 19:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في ملف المنافذ الحدودية ناجي السعيدي، اليوم الاحد، عن وجود ثلاثة منافذ مع سوريا غير خاضعة لسيطرة الدولة العراقية بشكل مطلق.وقال السعيدي في تصريح صحفي اطلعت عليه “تقدم”، ان “هنالك ثلاثة منافذ مع سوريا غير خاضعة لسلطة الدولة اضافة الى منفذ في محافظة ديالى وست منافذ اخرى في …

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