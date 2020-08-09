بيل غيتس : اختبارات فايروس كورونا في امريكا قمامة واكبر العوائق هو الغباء

2020/08/09 | 19:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد رئيس ومؤسس شركة مايكروسوفت الامريكي بيل غيتس أن معظم الاختبارات الامريكية لفايروس كورونا هي مجرد قمامة لأن الامر يستغرق وقتا طويلا للحصول على النتائج ، وان احد اكبر العوائق امام اختبار فعال للفايروس في الولايات المتحدة هو الغباء.ونقلت صحيفة بيزنز تايمز الامريكية في مقابلة مع غيتس ترجمتها وكالة /المعلومة/ قوله […]

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