“الشاهدة” على التقاء نهري دجلة والفرات… “شجرة مباركة” جنوب العراق عمرها مئات السنين

2020/08/09 | 19:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد شجرة آدم، هكذا يحب ان يطلق عليها سكان قضاء القرنة بمحافظة البصرة، اذ تعتبر بالنسبة لهم أسطورة بعمر جنة عدن المقدسة، يروي الناس عنها انها سميت بهذا الاسم لعدة روايات الاولى ان النبي ادم “علية السلام” نزل بقربها وزرعها، والثانية ان عمرها طويل لذلك سمية على اسم ادم والروايات كثيرة.ويعد […]

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