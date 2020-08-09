“المعلومة” تنشر تفاصيل استهداف الرتل الاميركي جنوب الناصرية

2020/08/09 | 19:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..كشف مصدر امني في شرطة ذي قار، الاحد، بان الرتل الاميركي المستهدف في محافظة ذي قار يحمل حاويات دعم لوجستي لإحدى الشركات الامنية الاميركية في ذي قار بأكثر من 13 عجلة.وقال المصدر لـ/المعلومة/ ان “الرتل الاميركي المستهدف جنوب الناصرية مكون من 13 عجلة بينها 10 شاحنات محملة بحاويات من الدعم اللوجستي وبعض الاعتدة”.[…]

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