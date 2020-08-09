نائب: الفريق التفاوضي لم يطرح قضية اخراج القوات الامريكية من العراق

2020/08/09 | 19:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بين النائب عن تحالف سائرون رياض محمد ، الاحد، ان الفريق التفاوضي العراقي لم يطرح قضية اخراج القوات الامريكية من العراق خلال المرحلة الاولى من الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية.وقال محمد في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “البيت الابيض لا يريد سحب قواته من العراق اطلاقا ويعمل بشكل كبير على بقاء […]

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