النجف تعلن اكتشاف بئر نفطي كبير في البحر

2020/08/09 | 19:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ النجف

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الأحد، اكتشاف بئر نفطي كبير في منخفض بحر النجف.

وقال الياسري في بيان صحفي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المسوحات الاولية لمنطقة الرهبان تشير الى وجود بئر نفطي كبير بمنطقة الرهبان في منخفض بحر النجف الاشرف".

وأضاف أنه "سيوضع في المكان المكتشف الرهبان خيمة كبيرة للمختصين الباحثين لاكمال المسوحات وسنزور العاصمة بغداد ونلتقي وزير النفط لمناقشة الموضوع وتطوير الاستكشاف ليكون رافد اقتصادي للنجف الاشرف".

وكانت وزارة النفط وقعت في الأول من اب من العام 2012، عقدا أوليا مع ائتلاف شركات باش الروسية وبريمير البريطانية لتطوير وتأهيل الرقعة الاستكشافية الـ12 في محافظتي المثنى والنجف، وبسعر خمسة دولارات كأجر ربحي عن كل برميل نفط منتج.





وقالت وزارة النفط في حينها، ان الائتلاف وافق على الأجر الذي حددته الوزارة البالغ خمس دولارات بعد أن قدم سعره تسعة دولارات و85 سنت دولار أثناء عقد جولة التراخيص الرابعة نهاية شهر أيار الماضي 2012

وتابعت أن "شركة باش أصبحت المشغلة بواقع 70% وشركة بريمير بواقع 30% من أسهم العقد"،

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