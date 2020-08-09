هجوم جديد يستهدف رتلاً ينقل معدات لقوات أجنبية جنوبي العراق

2020/08/09 | 19:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريراستهدف هجوم بعبوة ناسفة، الأحد، رتلاً ينقل معدات لقوات التحالف الدولي، جنوبي العراق.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، 9 آب/أغسطس، أن "عبوة ناسفة انفجرت على رتل مدني ينقل معدات للتحالف الدولي على الطريق الدولي في محافظة ذي قار".

وأضاف البيان، أن "الحادث أسفر عن وقوع أضرار بسيطة بإحدى العجلات".

والهجوم هو الثاني من نوعه خلال 5 أيام، حيث استهدفت عبوة ناسفة، الثلاثاء 4 آب/أغسطس، عجلة لنقل معدات للجيش الأمريكي جنوب مدينة الناصرية، دون تسجيل إصابات.

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وسبق أن وقع هجوم أشد في منطقة النجمي بين محافظتي الديوانية والمثنى، جنوبي البلاد، ضد رتل قادم من الكويت على طريق البصرة - بغداد.

وقال ضابط في الشرطة لـ"الترا عراق"، في 12 تموز/يوليو، إن "ناقلات تحمل حاويات لإحدى القواعد الأمريكية تعرضت إلى هجوم مسلح في منطقة النجمي"، مبينًا أن "الناقلات كانت تضم حاويات أثاث وعجلات عسكرية".

وأضاف، أن المسلحين انسحبوا بعد حرق الناقلات إلى جهة مجهولة، مشيرًا إلى أن "قيادة الشرطة احتجزت سائقي الشاحنات للتحقيق في الحادث".

وتحدثت وسائل إعلام تابعة للفصائل المسلحة، عن "عملية استهداف لرتل أمريكي يضم ناقلات بين الديوانية والسماوة"، في وقت تنفي فيه مصادر محلية وجود أي أمريكيين بين السائقين المحتجزين لدى شرطة الديوانية.

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