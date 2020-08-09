الموقف الوبائي في العراق: أكثر من 2700 إصابة جديدة وعشرات الضحايا

2020/08/09 | 19:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الأحد، إلى أكثر من 150 ألف حالة، بعد تسجيل مئات الإصابات جديدة خلال 24 ساعة.

سجل العراق أكثر من 2700 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة

وقالت وزارة الصحة في بيان، 9 آب/أغسطس، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 18 ألف و3 نماذج جديدة وسجلت 2726 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 287

بغداد/ الكرخ: 207

مدينة الطب: 56

النجف: 137

السليمانية: 97

أربيل: 285

دهوك: 160

كربلاء: 239

كركوك: 150

ديالى: 65

واسط: 106

البصرة: 243

ميسان: 147

بابل: 124

الديوانية: 78

ذي قار: 86

الأنبار: 57

المثنى: 88

نينوى: 93

صلاح الدين: 21

الشفاء: 2271 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة: 338

بغداد الكرخ: 490

مدينة الطب: 73

النجف: 62

السليمانية: 35

أربيل: 86

دهوك: 20

كربلاء: 247

كركوك: 46

ديالى: 64

واسط: 208

البصرة: 132

ميسان: 77

بابل: 151

الديوانية: 85

ذي قار: 65

الأنبار: 25

نينوى: 67

الوفيات: 82 حالة، وكما يلي :

بغداد الرصافة: 6

بغداد الكرخ: 5

مدينة الطب: 6

النجف: 4

السليمانية: 7

أربيل: 10

كربلاء: 4

كركوك: 7

ديالى: 1

واسط: 2

البصرة: 9

بابل: 9

الديوانية: 3

ذي قار: 3

المثنى: 2

نينوى: 4

مجموع الإصابات: 150115

مجموع حالات الشفاء: 107775

الراقدين الكلي: 36948

الراقدين في العناية المركزة: 551

مجموع الوفيات: 5392

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