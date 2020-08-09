الموقف الوبائي في العراق: أكثر من 2700 إصابة جديدة وعشرات الضحايا

سجل العراق أكثر من 2700 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة
وقالت وزارة الصحة في بيان، 9 آب/أغسطس، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 18 ألف و3 نماذج جديدة وسجلت 2726 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:
بغداد/ الرصافة: 287
بغداد/ الكرخ: 207
مدينة الطب: 56
النجف: 137
السليمانية: 97
أربيل: 285
دهوك: 160
كربلاء: 239
كركوك: 150
ديالى: 65
واسط: 106
البصرة: 243
ميسان: 147
بابل: 124
الديوانية: 78
ذي قار: 86
الأنبار: 57
المثنى: 88
نينوى: 93
صلاح الدين: 21
الشفاء: 2271 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة: 338
بغداد الكرخ: 490
مدينة الطب: 73
النجف: 62
السليمانية: 35
أربيل: 86
دهوك: 20
كربلاء: 247
كركوك: 46
ديالى: 64
واسط: 208
البصرة: 132
ميسان: 77
بابل: 151
الديوانية: 85
ذي قار: 65
الأنبار: 25
نينوى: 67
الوفيات: 82 حالة، وكما يلي :
بغداد الرصافة: 6
بغداد الكرخ: 5
مدينة الطب: 6
النجف: 4
السليمانية: 7
أربيل: 10
كربلاء: 4
كركوك: 7
ديالى: 1
واسط: 2
البصرة: 9
بابل: 9
الديوانية: 3
ذي قار: 3
المثنى: 2
نينوى: 4
مجموع الإصابات: 150115
مجموع حالات الشفاء: 107775
الراقدين الكلي: 36948
الراقدين في العناية المركزة: 551
مجموع الوفيات: 5392
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