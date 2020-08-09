الفايز: الانتخابات مع وجود السلاح المنفلت والفساد سيأتي بنتائج مماثلة للإنتخابات السابقة

2020/08/09 | 19:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد النائب عن محافظة البصرة عامر الفايز، على ضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات المقبلة.

وأكد الفايز في تصريح، ان نتائج الانتخابات المقبلة، لن تكون مختلفة عن تلك التي أجريت عام الفين وثمانية عشر، في حال اجرائها في وجود السلاح المنفلت خارج إطار الدولة، والذي لا يقتصر على الميليشيات والأحزاب، بل يشمل سلاح العشائر.

وأضاف الفايز ان ضمان نزاهة الانتخابات يكون من خلال كشف ومحاسبة الفاسدين، لأن ذلك سيقلص من الأموال التي يستخدمونها للتلاعب بالانتخابات، بالإضافة الى السيطرة على السلاح المنفلت، والسلاح لدى العشائر، والذي يمكن تسخيره بالأموال بهدف التأثير على إرادة الناخبين.

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