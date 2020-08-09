حصيلة قياسية للوفيات والإصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان

2020/08/09 | 19:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إكشفت وزارة الصحة بحكومة إقليم كوردستان، عن تسجيل رقم قياسي بعدد ضحايا فيروس كورونا ليوم واحد.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان حصيلة الساعات الأربع والعشرين الماضية، كانت هي الأعلى منذ بدء تفشي الوباء في محافظات الإقليم، بعد تسجيل سبع عشرة حالة وفاة جديدة، إضافة الى خمسمئة واثنتين وأربعين إصابة بالفيروس، مقابل تماثل مئة وواحد وأربعين مصابا للشفاء.

ورفعت الأرقام الاخيرة المسجلة حصيلة ضحايا الفيروس بالاقليم الى ستمئة وثمان وأربعين حالة وفاة، ومجمل عدد المصابين الى سبعة عشر الفا وتسعة وثلاثين مصابا.

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