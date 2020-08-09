مهاجم سوري على رادار الانيق

2020/08/09 | 19:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..يبحث نادي الطلبة الرياضي، عن مهاجم جديد لتعزيز صفوف فريقه الكروي في الموسم المقبل.وقال المنسق الإعلامي للنادي وائل العنزي لـ /المعلومة/ إن “إدارة نادي الطلبة تعاقدت بشكل رسمي مع اللاعبين التونسي حمزة عبده والبوركيني موسى داوو”.وأضاف ان “إدارة الطلبة تواصل بحثها عن لاعبين جدد وهي الان في مفاوضات متقدمة مع المهاجم […]

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