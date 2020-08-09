في الذكرى الثانية عشر لرحيل شاعر فلسطين محمود درويش - نبيل عودة

2020/08/09 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نبيل_عودة *قصيدة رثاء لمحمود درويش، نشرها سالم جبران باسم سعيد حيفاوي*في الثامن آب 2008 ودعنا بألم ودموع شاعر فلسطين الكبير محمود درويش، الذي توفي على إثر عملية قلب معقدة في الولايات المتحدة.ولد محمود درويش 13 آذار 1941، ومنذ كان طالبا ثانويا بدأت تبرز واهبه الشعرية وشارك وهو شاب يافع بمهرجانات شعرية كانت تنظم كما اذكر في كفرياسيف.



حيث كان يتعلم بمدرستها الثانوية.خبر وفاة محمود درويش كان أشب ......





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