تعقيب على مقالة دكتور محمد جواد فارس المنشورة في موقع الحوار المتمدن الحوار المتمدن-العدد: 6640 - 2020 / 8 / 8 - 10:19 - سناء عبد القادر مصطفى

2020/08/09 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سناء_عبد_القادر_مصطفى تعقيب على مقالة دكتور محمد جواد فارس المنشورة في موقع الحوار المتمدن الحوار المتمدن-العدد: 6640 - 2020 / 8 / 8 - 10:19 بعنوان:عادل حبه أذا كان بيتك من زجاج لا ترمي الناس بحجرنشر عادل حبة قبل عدة سنوات في موقع الحوار المتمدن مقالة حول الديمقراطية في الأحزاب اليسارية في العالم العربي وظروف تطبيقها.



وكنت قد أرسلت له مداخلة وسؤال حول الموضوع انطلاقا من تجربتي الشخصية التي عشتها في جمهورية ......





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