حماية المجتمع و الاقتصاد - جواد الديوان

2020/08/09 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_الديوان الموازنة بين حماية المجتمع (الصحة العامة) وحماية الاقتصاد، سؤال طرحته جائحة كوفيد-19.



وبعبارة ادق كيف تستطيع السلطات ان توازن بين زيادة الاصابات والوفيات، وبين تدهور الاقتصاد بسبب التباعد الاجتماعي واجراءات الغلق الاخرى.



وفي بدايات هذه العام 2020 كان فيروس كرونا ينتشر في المدن الرئيسية في العالم (عواصم سياسية واقتصادية مزدحمة) بشكل دالة اسية، وقتها من الصعب تطبيق الاغلاق، مع انه اجراء عقلاني ع ......





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