2020/08/09 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العمليات المشتركة تكشف قرب القيام بعمليات أمنية مع البيشمركة لضبط الحدود) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العمليات المشتركة تكشف قرب القيام بعمليات أمنية مع البيشمركة لضبط الحدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).