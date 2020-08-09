البرلمان العراقي يحذر من خطر كبير لتخزين الاسلحة بالسفارة الاميركية

2020/08/09 | 19:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي من خطورة ما تحتويه المواقع والسفارة الأمريكية في العاصمة بغداد من مخزون اسلحة ومتفجرات ....

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