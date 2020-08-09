2020/08/09 | 19:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، خبر وفاة الفنانة اللبنانية فيروز، بعد تعرضها لوعكة صحية، الأمر الذي أثار حفيظة ابنة الفنانة، ريما الرحباني، ودفعها لحسم الجدل.ونفت ابنة فيروز، ريما الرحباني، شائعة وفاة والدتها، عبر تدوينة على حسابها الخاص في موقع “فيسبوك”، قائلة: “إلى مُطلقي الشائعات الذين يظل لديهم رغبة ونفْسْ […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص شائعات حول الفنانة اللبنانية فيروز وابنتها ترد على “الفبركات” المركز الخبري الوطني.

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