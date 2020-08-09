2020/08/09 | 20:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اعلنت دائرة صحة الكرخ الموقف الوبائي اليوم لجائحة كورونا مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم 207 حالة اصابة:- أبو غريب ——— ٤ ابو دشير ——— ٢ الاعلام ———— ٤ البياع ———— ٤ التاجي ———- ٢ الحرية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرخ..حالات الشفاء من كورونا “اكثر من ضعف” الاصابات الجديدة ضمن الموقف اليومي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكرخ..حالات الشفاء من كورونا “اكثر من ضعف” الاصابات الجديدة ضمن الموقف اليومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).