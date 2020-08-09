الصحة: خروقات المواطنين في العيد كارثية ونحتاج الى قوة لتطبيق النظام في العراق

2020/08/09 | 20:03 - المصدر: قناة التغيير

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وصف الجميلي، خروقات في الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا خلال عطلة عيد الأضحى بالكارثية

الجميلي أكد أن الحظر الشامل لم يطبق بالشكل السليم خلال عطلة عيد الأضحى، وبالتالي من المتوقع أن ترتفع اعداد الاصابات نتيجة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأشار الى أن العراق بحاجة إلى قوة في تطبيق قرارات الوقاية واصدار قرارات قضائية لردع المخالفين لتعليمات وزارة الصحة وقرار حظر التجوال، مبينا أنالقوات الأمنية تعمل بكل طاقتها لكن الكثير من المواطنين غير متعاونين بحسب تعبيره.

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