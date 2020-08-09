مستشار الكاظمي: تكلفة اجراء الانتخابات المبكرة 250 مليون دولار

2020/08/09 | 20:03 - المصدر: قناة التغيير

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جدد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي تأكيده عزم حكومة الكاظمي على توفير جميع المتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات المبكرة

الهنداوي كشف في تصريح، عن المبالغ المتوقعة لتغطية نفقات الانتخابات المبكرة، مرجحا أن تكون تكلفتها بحسب تقديرات المفوضية مئتين وخمسين مليون دولار وقد تصل إلى ثلاثمئة مليون دولار، لكن رئيس الوزراء طلب من مفوضية الانتخابات العمل على تخفيض المبالغ إلى أدنى ما يمكن وفي جميع المجالات.

وأضاف، أن الأموال المخصصة للانتخابات ستدرج في الموازنة الاتحادية العامة، لافتا الى أن الموعد الذي حدده رئيس الوزراء لإجراء الانتخابات ثابت وقائم على معطيات واقعية ملموسة.

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