2020/08/09 | 20:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت كتلة النهج الوطني، اعتراضها على مشروع قانون العنف الأسري، لمخالفته حسب رؤيتها ثوابت الإسلام والدستور العراقي.

ووجه رئيس الكتلة عمار طعمة في تصريح، انتقادات شديدة لمشروع القانون قائلا انه يحتوي مضامين خطيرة، تنذر بعواقب تخريبية تستهدف استقرار العائلة والمجتمع العراقي، من خلال سلبه حق تربية وتأديب الوالدين لأولادهم، واعتباره جريمة عنف أسري، مبينا ان القانون يجعل الخلافات العائلية وان كانت بسيطة موردا للتحاكم والتقاضي.

وأضاف طعمة ان القانون يمنح منظمات المجتمع المدني، وحتى الأشخاص حق فتح وإدارة مراكز الإيواء الآمنة، لتكون هي البديلة عن الآباء والأمهات في تربية اولادهم، متهما مشروع القانون بأنه يمكن المنظمات الليبرالية من ممارسة دور الغزو الثقافي، والتغريب الفكري والقيّمي لأبناء المجتمع العراقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النهج الوطني يعارض مشروع قانون العنف الاسري ويتهمه بتخريب قيم المجتمع) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النهج الوطني يعارض مشروع قانون العنف الاسري ويتهمه بتخريب قيم المجتمع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).