المنافذ تعلن إخلاء مواد شديدة الخطورة من مطار بغداد الدولي

2020/08/09 | 20:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ، الأحد، إخلاء مواد شديدة الخطورة من مطار بغداد الدولي.وذكرت الهيئة في بيان تلقت "أين نيوز" نسخة منه، انها"تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الامونيا) في كافة المنافذ الحدودية (برية، بحرية، جوية)واتخاذ الإجراءات العملية والاحترازية بأبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية، تم مفاتحة مركز العمليات الوطني للايعاز إلى مفرزة مديرية الهندسة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع لغرض توفير الكوادر والاليات اللازمة لنقل مواد شديدة الخطورة بشكل آمن من قسم الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي".واضافت، انه"تمت عملية النقل باستجابة سريعة وبمهنية عالية وإيصالها إلى وجهتها الآمنة مخازن مديرية الهندسة العسكرية".

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