تفاجئت اليوم بقصة غريبة..زيد خورشيد

2020/08/09 | 20:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب زيد خورشيد: تفاجئت اليوم بقصة غريبة وتاكدت ان هذا البلد ماشي برحمة الله قبل سنة نشرت حالة لطفل فقير كان يحتاج لدواء مزمن شهرياًً في احدى المحافظات و تواصلت مع احد الزملاء الصيادلة ( ن ) من نفس المحافظة اذا كان يستطيع توفير العلاج مجاناً للطفل لان حالتهم المادية ضعيفة فرحب بالموضوع وقال لي […]

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