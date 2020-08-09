2020/08/09 | 20:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرجع كبير يصدر بيانا بشأن إقامة مراسم زيارة عاشوراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/09 | 20:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرجع كبير يصدر بيانا بشأن إقامة مراسم زيارة عاشوراء) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرجع كبير يصدر بيانا بشأن إقامة مراسم زيارة عاشوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).