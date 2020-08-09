100 توقيع برلماني للمطالبة بعقد جلسة استثنائية بشأن قانون الانتخابات الجديد

2020/08/09 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

أعلن رئيس كتلة الرافدين البرلمانية، يونادم كنا، اليوم الأحد، جمع 100 توقيع لمطالبة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بعقد جلسة استثنائية للأتفاق حول آلية توزيع الدوائر الانتخابية في قانون الإنتخابات الجديد.

وقال يونادم كنا، في تصريحات صحفية، تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "تم جمع تواقيع لـ100 نائب يطالبون رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة استثنائية لتعديل المادة الثالثة في قانون المحكمة الاتحادية وتمرير ملحق الجداول الخاص بآلية توزيع الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات البرلمانية".

وأكد كنا أن "من قام بحملة جمع التواقيع لعقد الجلسة الاستثنائية هم نواب محافظة بغداد وبعض رؤساء الكتل البرلمانية عن طريق (كروب) واتساب الخاص بأعضاء مجلس النواب"، مشيرا إلى أن "أكثر من خمسين نائبا من بغداد وقعوا على هذا الطلب".

ويبين رئيس كتلة الرافدين البرلمانية، أن "التواقيع ملحقة برسالة موجهة من هؤلاء النواب إلى رئيس مجلس النواب الذي يتواجد ايضا في (الكروب) تنص على مضامين عقد الجلسة"، معتقدا ان رئيس المجلس "سيدعو إلى عقد الجلسة الاستثنائية لمناقشة قانوني المحكمة الاتحادية والانتخابات".

وتنص المادة 28 من قانون مجلس النواب على ان لمجلس الرئاسة أو لرئيس مجلس الوزراء او لرئيس مجلس النواب او لخمسين عضوًا من أعضائه دعوته للانعقاد في جلسة استثنائية على أن يقتصر الاجتماع على النظر في الموضوعات المحددة في الدعوة.

وصوّت مجلس النواب في شهر كانون الأول الماضي على قانون الانتخابات البرلمانية من دون جدولة أو توزيع الدوائر الانتخابية والتي تعَدّ أساسًا لإجراء الانتخاب، مما أعاق إرسال القانون إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، ولم يحدد إلى الآن موعد لاستكمال إقرار هذه الدوائر.

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أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأحد، 09 آب، 2020، أن العراق رغم ظروفه الصعبة كان سباقاً في تقديم المساعدة للشعب اللبناني، بعد التفجير الكبير الذي ضرب مرفأ بيروت.

وقال الكاظمي في كلمة خلال مشاركته بالمؤتمر الدولي الخاص

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وقالت البجاري

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