تجدد الاشتباكات بين قوى الأمن ومحتجين وسط بيروت

2020/08/09 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

تجددت وسط العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الأحد الاشتباكات بين قوى الأمن ومحتجين غاضبين متظاهرين ضد الحكومة على خلفية الانفجار المدمر في مرفأ بيروت.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن مواجهات عنيفة تدور حاليا بين قوى الأمن ومتظاهرين في محيط مجلس النواب، مؤكدة أن المحتجين يرشقون عناصر الأمن بالحجارة، فيما استخدمت قوى الأمن قنابل مسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وذكرت قناة "لبنان 24" أ، عددا من المتظاهرين يحاولون اختراق الحاجز الأمني والوصول إلى ساحة النجمة والمجلس، مشيرة إلى استخدام مفرقعات خلال المواجهات.

من جانبها، لفتت قناة LBCI إلى تزايد أعداد المتظاهرين وسط العاصمة واندلاع حرائق صغيرة في عدد من الشوارع، فيما يحاول المحتجون خلع الحواجز الحديدية، مضيفة أن قوى الأمن استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين.

كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بوقوع "إشكال" وعراك بالأيدي وتدافع في ساحة الشهداء وسط العاصمة بين المتظاهرين ومؤيدي النائب شامل روكز الذي وصل المكان عصر اليوم للانضمام إلى المحتجين وأعلن عن نيته دراسة موضوع الاستقالة من مجلس النواب غدا مع مجموعة من المشرعين.

وجاء ذلك بعد يوم من موجة مظاهرات معارضة رافقتها أعمال شغب واشتباكات عنيفة في بيروت، حيث تعرض مقرات بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية في العاصمة للاقتحام على أيدي حشود من المحتجين الغاضبين.

وأسفرت مظاهرات أمس عن مقتل أحد عناصر قوى الأمن وإصابة مئات الأشخاص.

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بغداد اليوم - متابعة

قالت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب)، اليوم الأحد، إن 6 سياح فرنسيين قتلوا رميا بالرصاص في النيجر.

وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن حاكم محلي، أن السياح الفرنسيين كانوا ضمن مجموعة تتكون من ثمانية أشخاص قبل ان يتم رس

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الإيرانية، الأحد (09 آب 2020)، وقوع زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر في ضواحي كيلانغرب بغرب إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجیوفیزیائیة بجامعة طهران

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أحدث الانفجار الهائل في مرفأ بيروت حفرة بعمق 43 متراً، وفق ما أفاد مصدر أمني نقلا عن تقديرات لخبراء فرنسيين في الحرائق أُرسلوا إلى المكان.

وأسفر الانفجار الذي هزّ العاصمة اللبنانية الثلاثاء عن مقتل أكثر من 150 شخصاً وإصابة ست

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