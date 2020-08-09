بعد منال عبد الصمد.. وزير البيئة اللبناني يقدم استقالته

2020/08/09 | 20:11 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير البيئة اللبناني

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