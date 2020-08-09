450 عائلة نازحة تستعد للعودة الى مناطقها المحررة شرق ديالى

2020/08/09 | 20:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مسؤول حكومي سابق في ديالى، الاحد، أن أكثر من 400 عائلة نازحة ستعود لمناطقها المحررة شرق المحافظة.وقال عضو مجلس ديالى المنحل حقي الجبوري لـ/ المعلومة/، إن “420 اسرة نازحة من قرى حوض سنسل شمال قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة) تم استحصال الموافقات الرسمية بعودتها الى منازلها بعد استكمال التدقيق الامني من […]

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