الامن النيابية: تركيا تستفيد من المشاكل بين بغداد وأربيل لإحياء التراث العثماني

2020/08/09 | 20:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، الاحد، بان تحركات تركيا الاخيرة في المنطقة العربية هدفها اعادة التراث العثماني القديم، مؤكدا انها تستفيد من التوترات الجارية بين بغداد وأربيل.وقال الركابي لـ /المعلومة/، انه “ذا لم تكن هناك خطة وتنسيق بين بغداد واربيل لن يتوقف القصف التركي على قرى ومناطق اقليم […]

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