2020/08/09 | 20:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- نص كلمة رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، في المؤتمر الدولي الخاص لتقديم الدعم لبيروت والشعب اللبناني، الذي عقد عبر دائرة تلفزيونية، وشارك فيه عدد من رؤساء الدول في العالم والوطن العربي ————- بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس جمهورية فرنسا المحترم السيد الأمين العام للأمم المتحدة المحترم السادة أصحاب السيادة والمعالي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي: العراق كان سباقا في الوقوف إلى جانب لبنان المركز الخبري الوطني.

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