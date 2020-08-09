2020/08/09 | 20:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أصيب العشرات فى الاشتباكات التى وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة “سكاى نيوز”.وكان فرد أمن من القوات اللبنانية لقي مصرعه، بعد تبادل إطلاق الرصاص بين المتظاهرين وقوات الأمن.ويشهد محيط البرلمان اللبناني، حالة من التوتر بين المتظاهرين وقوات الأمن، حيث رشق محتجون تجمهروا […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن وسط بيروت المركز الخبري الوطني.

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