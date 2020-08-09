الكاظمي: فاجعة بيروت هي درس عميق ومشترك

2020/08/09 | 20:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، ان العراق، رغم ظروفه الصعبة، كان سبّاقاً للوقوف الى جوار الشعب اللبناني الشقيق، سواء على مستوى تقديم الدعم الطبي الطارىء، أو الدعم في مجال الطاقة، ونحن متواصلون في التهيئة لسد النواقص الفورية في مجال الحبوب وغيرها من المتطلبات.وادناه نص كلمة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في …

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