سامسونغ تكشف عن Galaxy Z Fold 2

2020/08/09 | 20:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد طول انتظار كشفت سامسونغ خلال حدث رسمي عن تصميم وأهم مواصفات هاتفها الأحدث القابل للطي Galaxy Z Fold 2.ومن أهم ما حصل عليه الهاتف الجديد هو شاشة قابلة للطي بمقاس 7.6 بوصة، بدقة عرض (2213×1689) بيكسل، ومعدل تحديث يعادل 120 هيرتزا، محمية بزجاج UTG الخاص المقاوم للصدمات والخدوش، وفيها ثقب صغير مخصص للكاميرا …

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