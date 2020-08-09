2020/08/09 | 20:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعد طول انتظار كشفت سامسونغ خلال حدث رسمي عن تصميم وأهم مواصفات هاتفها الأحدث القابل للطي Galaxy Z Fold 2.
ومن أهم ما حصل عليه الهاتف الجديد هو شاشة قابلة للطي بمقاس 7.6 بوصة، بدقة عرض (2213×1689) بيكسل، ومعدل تحديث يعادل 120 هيرتزا، محمية بزجاج UTG الخاص المقاوم للصدمات والخدوش، وفيها ثقب صغير مخصص للكاميرا …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سامسونغ تكشف عن Galaxy Z Fold 2) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ومن أهم ما حصل عليه الهاتف الجديد هو شاشة قابلة للطي بمقاس 7.6 بوصة، بدقة عرض (2213×1689) بيكسل، ومعدل تحديث يعادل 120 هيرتزا، محمية بزجاج UTG الخاص المقاوم للصدمات والخدوش، وفيها ثقب صغير مخصص للكاميرا …
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سامسونغ تكشف عن Galaxy Z Fold 2) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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