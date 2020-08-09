ميسان تسجل 147اصابة وشفاء 77

2020/08/09 | 20:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان عن عدم تسجيل اية حالة وفاة بفايروس كورونا اليوم الاحد.وقال بيان الدائرة أنها سجلت ( 147)إصابةجديدة مع شفاء 77 حالة ولم تسجل حاله وفاة وأشار البيان الى ان الإصابات توزعت في مركز المحافظة على احياء (العروبة ، حي الصحفيين ، الإسكان ، حي الثورة ، ابو رمانة ، […]

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